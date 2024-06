L'Iran condamne fermement le massacre perpétré par le régime sioniste dans le camp de Nuseirat

Dans une déclaration faite samedi, M. Kanani a décrit les crimes horribles commis par les sionistes, qui ont coûté la vie à des centaines de citoyens palestiniens, dont des enfants et des femmes, dans le camp de Nuseirat à Gaza, comme le résultat de l'inaction des gouvernements concernés et des organisations internationales, y compris le Conseil de sécurité des Nations unies, face aux crimes de guerre et à la violation de toutes les lois et normes internationales en matière de droits de l'homme commis au cours des huit derniers mois par l'entité sioniste dans la bande de Gaza.

Il a ajouté : Une telle inaction ne fera qu'encourager ces auteurs à poursuivre leurs crimes génocidaires contre les Palestiniens.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a poursuivi en disant : Les corps ensanglantés des citoyens et des enfants palestiniens sont le résultat de l'injection continue de bombes et de missiles américains et européens dans l'arsenal de l'entité sioniste, ainsi que du soutien continu de Washington et d'autres pays européens à ce régime.

Il a également évoqué les souffrances des Palestiniens innocents, en particulier des enfants opprimés de Gaza, qui souffrent de la famine, de la soif, du manque de médicaments et d'outils médicaux en raison du siège et des bombardements brutaux qui les frappent quotidiennement.

Dans ces circonstances désastreuses, où nous constatons l'incapacité totale des organisations et des forums internationaux à protéger les civils, les femmes et les enfants palestiniens, les pays musulmans ont la lourde responsabilité de s'unir et de se coaliser face à ces pratiques et de se montrer à la hauteur de leur devoir humanitaire, moral et islamique à cet égard, a-t-il ajouté.