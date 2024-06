Abu Obeida : Israël a réussi à libérer des prisonniers mais a tué certains d'entre eux

Dans une déclaration diffusée sur sa chaîne Telegram samedi, Abu Abweida a déclaré : « L'ennemi a réussi, en commettant d'horribles massacres, à libérer certains de ses prisonniers, mais en même temps, il a tué certains d'entre eux au cours de l'opération. »

Il a ajouté : « L'opération représentera un grand danger pour la population. L'opération représentera un grand danger pour les prisonniers ennemis et aura un effet causal sur leurs conditions de vie».

Il convient de mentionner que le nombre de victimes palestiniennes du camp de réfugiés de Nuseirat, à la suite du massacre perpétré par l'occupation israélienne, s'élève à 210 martyrs et plus de 400 blessés, dont les corps sont arrivés à l'hôpital Al-Awda à l'intérieur du camp et à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Deir al-Balah, selon le dernier bilan communiqué par le bureau des médias du gouvernement dans la bande de Gaza.