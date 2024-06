Les pays du D-8 s'accordent à dire qu'il ne faut plus tolérer les crimes du régime israélien (Bagheri)

Ali Bagheri a déclaré dans un communiqué de presse samedi à Istanbul, à l'issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des affaires étrangères du groupe des huit pays islamiques en développement (8D) : La présence et le rassemblement des huit pays musulmans en développement, qui constituent une part importante des musulmans du monde, pour discuter de la question la plus importante dans le monde d'aujourd'hui et de la question la plus sensible et la plus cruciale pour le monde musulman, ainsi que pour planifier et décider de mesures pratiques efficaces, est une étape très importante et bénie.

Il a ajouté : Ce qui est important, c'est que cette réunion ne se terminera pas aujourd'hui (samedi) avec la proposition de l'Iran et l'approbation des membres de cette réunion. Il s'agit d'un début concret du rôle actif des États membres du D8, et il a été décidé qu'à différentes occasions et périodiquement, à différents niveaux, les huit pays se rencontreront pour évaluer les mesures prises et décider ensemble de la période suivante.

M. Bagheri a indiqué que les propositions de la République islamique d'Iran lors de cette réunion étaient très concrètes et, surtout, que nous avions présenté une initiative visant à couper les liens avec l'entité sioniste aux niveaux politique et économique, à boycotter les produits sionistes et à mobiliser les capacités des États membres du D8 en vue d'apporter un soutien politique et juridique à la Palestine et à la résistance palestinienne aux niveaux régional et international.

Il a ajouté : Il est important que tous les pays islamiques présents à cette réunion conviennent que nous ne devons pas tolérer plus longtemps les crimes du régime sioniste et que diverses capacités au sein et en dehors du D8 doivent être mobilisées en vue d'une action sérieuse pour faire face au régime sioniste.