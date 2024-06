France : 1 100 gendarmes pour réprimer 7 000 écolos contre l'autoroute A69

Hier dans le département Tarn de la région Occitanie, une manifestation des écologistes français a été violemment réprimée sous le regard de l'hélicoptère des forces de l'ordre du régime Macronie et par plus de 1 100 policiers et gendarmes lançant des grenades de gaz lacrymogène contre les citoyens.

Selon France info, les défenseurs français de l’environnement sont opposés au projet d'autoroute A69 qui bitumerait, selon les associations écologistes, au moins 300 hectares de nature : une "catastrophe écologique" et un "projet anachronique", dénoncent ces manifestants venus de la France entière, certains même de Bretagne. Des agriculteurs étaient, eux aussi, présents dans la manifestation sous les drapeaux de la Confédération paysanne. Cette autoroute affecterait 1 000 exploitations d'après le syndicat et certaines fermes seraient coupées en deux par cette autoroute.