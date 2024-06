Bagheri arrive en Russie pour participer à la réunion des MAE des BRICS

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, est arrivé, ce lundi matin (10 juin), à Nijni Novgorod, en Russie, pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays BRICS, et a été accueilli par des responsables russes et l'ambassadeur d’Iran à Moscou, Kazem Jalali.

Il s'agit de la première réunion ministérielle des Affaires étrangères des BRICS à laquelle la République islamique d'Iran participe en tant que membre permanant.

La Russie accueillera de hauts diplomates des BRICS les 10 et 11 juin ; Quel est l’ordre du jour de la réunion des ministres des Affaires étrangères ?

Bagheri, qui s’est rendu en Russie à la tête d'une délégation diplomatique, plus tôt lors d'une réunion à Kazan, a qualifié le groupe BRICS du noyau et du moteur de la volonté collective internationale de construire un monde fondé sur la justice et de garantir les intérêts des pays indépendants.

Les ministres des Affaires étrangères de quels pays viennent à Nijni Novgorod ?

Selon Sergei Ryabkov, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et Sherpa (envoyé national spécial russe au sein du groupe BRICS), cet événement se déroule dans un grand format grâce à la participation de partenaires non-BRICS.

Selon certaines sources, outre les 10 pays membres des BRICS, l'Algérie, Bahreïn, la Biélorussie, Cuba, le Bangladesh, l'Indonésie, le Kazakhstan, le Laos, la Mauritanie, le Nigeria, le Sri Lanka, la Thaïlande, la Turquie, le Venezuela et le Vietnam ont été invités à cette réunion.