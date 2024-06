France : Macron dissout l’Assemblée nationale après son échec aux élections européennes

Macron a dissous le Parlement de son pays après une victoire significative de l’extrême-droite lors des élections européennes.

« Le Pari fou » selon l’Humanité, « A quitte ou double » selon Nice Matin et « Un saut dans le vide » selon Le Monde.

Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et convoqué des élections législatives le 30 juin et le 7 juillet, lors d’une allocution surprise depuis l’Elysée.

Marine Le Pen s’est réjouie de l’annonce faite par le président de la République et a répété : « nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Le peuple français a envoyé un message très clair à un pouvoir macroniste, qui scrutin après scrutin, se désagrège : il ne veut plus d’une construction européenne technocratique, et de plus en plus brutale qui nie son histoire, bafoue ses prérogatives fondamentales et qui se traduit par une perte d’influence, d’identité et de liberté. ».

« Emmanuel Macron est ce soir un président affaibli. Le président ne peut pas rester sourd au message envoyé par les Français : nous lui demandons de prendre acte de cette nouvelle donne politique, d'en revenir au peuple français et d'organiser de nouvelles élections législatives. », a déclaré Bardella.

A gauche, la victoire du RN et l’annonce de la dissolution ont relancé de manière anticipée l’hypothèse d’une nouvelle alliance en vue des législatives.

« Emmanuel Macron a eu raison de dissoudre l'Assemblée. Il n'a plus de légitimité à mener sa politique de maltraitance sociale, d'inaction climatique et de va-t-en-guerre. », a écrit Mélenchon sur X.

La gauche est dans l’ensemble à 30 %.

En convoquant de nouvelles élections législatives, Emmanuel Macron est le quatrième président de la République à agir de la sorte. Il s’agit de la sixième fois que l’Assemblée nationale est dissoute sous la Ve République, a souligné Le Parisien.

Résultats officiels des élections européennes après le dépouillement complet des bulletins.

Rassemblement national (Jordan Bardella) : 31,47 %

Renaissance (Valérie Hayer) : 14,56 %

Place publique-Parti socialiste (Raphaël Glucksmann) : 13,83 %

La France insoumise (Manon Aubry) : 9,89 %

Les Républicains (François-Xavier Bellamy) : 7,24 %

Les Écologistes (Marie Toussaint) : 5,50 %

Reconquête ! (Marion Maréchal) : 5,46 %

Parti Communiste Français (Léon Deffontaines) : 2,36 %

Autres listes : 9,75 %

À la suite de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le CAC 40 chute de près de 3% ce lundi matin.

Parmi les valeurs qui décrochent le plus en début de séance, figurent les banques, Société Générale et BNP Paribas accusant chacune une baisse de plus de 5%.