À son arrivée à Nijni Novgorod, en Russie, ce lundi matin, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a déclaré : « L’adhésion de l'Iran aux BRICS est un héritage durable du président martyr Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian. »

Le chef de la diplomatie iranienne par intérim a considéré les BRICS comme le plus grand groupe économique international jouant un rôle en dehors du cadre de l'unilatéralisme occidental, et a indiqué : « La présence de la République islamique d'Iran dans les BRICS témoigne de la position et de l'importance de l’Iran dans le multilatéralisme. »

Soulignant que l'Iran est l'un des pays leaders dans le renforcement du multilatéralisme, Bagheri a ajouté : « Nous participerons activement aux réunions des BRICS et, nous aurons des discussions et des réunions avec les responsables de différents pays sur les questions bilatérales, régionales et internationales en marge des réunions des BRICS. »

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, est arrivé, ce lundi matin, à Nijni Novgorod, en Russie, pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS.

Il s'agit de la première réunion ministérielle des Affaires étrangères des BRICS à laquelle la République islamique d'Iran participe en tant que membre permanant.

Bagheri, qui s’est rendu en Russie à la tête d'une délégation diplomatique, plus tôt lors d'une réunion à Kazan, a qualifié le groupe BRICS du noyau et du moteur de la volonté collective internationale de construire un monde fondé sur la justice et de garantir les intérêts des pays indépendants.