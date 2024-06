Ali Bagheri et Wang Yi se rencontrent dans la ville russe de Nijni Novgorod

Ali Bagheri, ministre par intérim des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, qui dirige une délégation en Russie, a rencontré et discuté avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ce lundi matin (10 juin), en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, à Nijni Novgorod, en Russie.

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a qualifié les relations Iran-Chine de profondes, historiques et sur la voie du développement dans tous les domaines a déclaré : « Le multilatéralisme, dont l’Iran et la Chine sont les fleurons, constitue une solution évidente aux problèmes mondiaux. »

Lors de cette rencontre, le ministre chinois des Affaires étrangères, a souligné l'engagement de son pays envers l'intégrité territoriale de l'Iran.

Exprimant de nouveau ses condoléances pour la mort en martyre du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons, Wang Yi a qualifié les relations Iran-Chine de stratégiques et a déclaré : « La Chine est déterminée à développer des relations stratégiques dans tous les domaines avec l’Iran. »

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des questions politiques, économiques, commerciales, régionales et internationales et des moyens de développer la coopération bilatérale dans ces domaines.

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, est arrivé, ce lundi matin, à Nijni Novgorod, en Russie, pour participer à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS.

Il s'agit de la première réunion ministérielle des Affaires étrangères des BRICS à laquelle la République islamique d'Iran participe en tant que membre permanant.