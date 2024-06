Kanaani : « Aucune preuve que les États-Unis soient prêts à établir un cessez-le-feu à Gaza »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré, ce lundi matin (10 juin), lors de sa conférence de presse hebdomadaire avec les journalistes : « Le crime du régime sioniste contre la population de Gaza s'est poursuivi pendant huit mois avec le plein soutien du gouvernement américain depuis le début jusqu'à ce jour, et il n'y a aucune preuve que les États-Unis soient prêts à établir un cessez-le-feu à Gaza. »

« S’ils recherchent sincèrement un cessez-le-feu à Gaza, ils doivent refuser d’envoyer des armes au régime sioniste » a indiqué le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Et de poursuivre : « La récente crime barbare du régime sioniste contre Gaza est fermement condamnée, et la communauté internationale doit assumer ses responsabilités juridiques et humanitaires et prendre des mesures immédiates pour arrêter la machine à tuer du régime sioniste. »

« Les démissions des responsables militaires et sécuritaires du régime sioniste montrent l’effondrement de ce régime et son échec à atteindre ses objectifs, et bien sûr ses échecs stratégiques et continus dans la guerre à Gaza » a-t-il ajouté.

Concernant la tenue d'élections à l'étranger et les mesures prises, Kanaani a indiqué : « Après un événement amer et la perte du président martyr Ebrahim Raïssi et ses compagnons, la nation iranienne est à la veille d'un événement politique important et décisif. »

« Les citoyens iraniens à l’étranger devraient avoir le droit de participer aux élections en tant que membres de la société iranienne. Les négociations nécessaires ont été menées avec les autorités des pays concernés pour la participation des Iraniens à l’élection présidentielle » a-t-il précisé.

Concernant les pressions occidentales contre l'Iran et leur objectif, Kanaani a déclaré : « Les actions de certaines parties européennes contre l'Iran dans le cadre de la question nucléaire sont des actions non constructives de la part de parties qui sont elles-mêmes les premiers et les derniers accusés en ce qui concerne la situation nucléaire iranienne et le JCPOA. »

« De telles mesures n’ont aucun fondement juridique ni aucune logique politique acceptable. Au lieu de lancer des accusations contre l’Iran, ils doivent prendre conscience de leur responsabilité et agir selon leur responsabilité » a-t-il souligné.

« L'Iran adhère toujours aux lois internationales. L'Iran remplit ses obligations liées à ses activités nucléaires dans le cadre de l'AIEA et des accords de garanties généralisées. Les pressions politiques de certains partis occidentaux, notamment américains et européens, ont amené l'AIEA à s'écarter de sa fonction professionnelle, et ses activités ont été influencées par des approches politiques » a indiqué Kanaani.