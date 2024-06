Belgique : Alexander De Croo a annoncé sa démission après la défaite de son parti

"Pour nous, c'est une soirée particulièrement difficile. Nous avons perdu. À partir de demain, je démissionnerai de mon poste de premier ministre", a annoncé De Croo, visiblement ému, lors d'un discours prononcé dimanche devant ses partisans, rapporte Euronews.

De Croo va maintenant présenter sa démission au roi Philippe, qui a le pouvoir de la rejeter à sa discrétion.

La Belgique détient le record mondial du temps le plus long pour former un gouvernement, une coalition gouvernementale ayant été nommée en décembre 2021 après un total de 541 jours de négociations.

Plus de 8 millions de Belges ont voté lors de ce qu'on a appelé le "Super dimanche" pour choisir leurs représentants régionaux et nationaux et leurs députés européens au sein du nouveau Parlement européen.

En ce qui concerne le taux de participation aux élections européennes, la Belgique est en tête avec 89,2%, suivie du Luxembourg avec 82,3%.