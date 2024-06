Bagheri : la stabilité au Moyen-Orient se réalise avec la fin de l’occupation sioniste et le désarmement nucléaire

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim s’est exprimé aujourd’hui au sommet des ministres AE des Etats membres des BRICS en Russie.

Le discours de Bagheri se devise en deux axes principaux, le rôle des BRICS dans le multilatéralisme et dans la sécurité mondiale et les solutions pour mettre fin aux les crimes d’Israël à Gaza.

« Nous pensons que la paix, la stabilité et la sécurité complète et véritable au Moyen-Orient ne seront pas établies tant que les deux questions de la « fin totale de l'occupation » et du « désarmement nucléaire » du régime sioniste ne seront pas résolues. Dans ce sens, nous avons proposé deux initiatives. Premièrement, le plan de « Référendum national en terre de Palestine » avec la participation des véritables résidents de Palestine, y compris les musulmans, les chrétiens et les juifs, pour déterminer leur propre destin et déterminer le futur système politique de la Palestine ; Et deuxièmement, l’initiative « Un Moyen-Orient exempt d’armes nucléaires », a déclaré le chef de la diplomatie iranienne.

Au début de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères des BRICS ont observé une minute de silence afin de rendre hommage au président martyr iranien et ministre martyr iranien des Affaires étrangères.