La résolution politique de l'AIEA n'entravera pas le développement nucléaire de l'Iran (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Dans un discours prononcé lors de la réunion des ministres des affaires étrangères des États membres du groupe des BRICS, qui s'est tenue lundi dans la ville russe de Nijni Novgorod, Ali Bagheri Kani a déclaré qu’un des rôles les plus importants des BRICS, qui mérite d’être priorisé et mis en œuvre dans un avenir proche, ce serait la réforme des systèmes financiers s'appuyant sur Bretton Woods, qui constitue toujours un obstacle au développement et au progrès des pays indépendants et en développement.

Les BRICS devraient intensifier leurs actions pour effectuer des échanges avec les monnaies nationales, utiliser les monnaies numériques, lancer des plateformes et des messagers bancaires communs, la réassurance, établir de nouvelles structures financières et bancaires, etc, a ajouté le diplomate iranien.

Ailleurs dans son discours, le ministre par intérim a déclaré qu'une résolution à motivation politique émise par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'entraverait pas les efforts déployés par la République islamique pour mettre en œuvre ses plans de développement nucléaire.