Les relations Iran-Russie fondées sur des intérêts mutuels se poursuivront (Bagheri)

Le ministre iranien des Affaires étrangers par intérim, Ali Bagheri, a rencontré et discuté avec le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, en marge de la réunion des MAE des BRICS, lundi soir (10 juin), dans la ville russe de Nijni Novgorod.

Appréciant les messages de condoléances et de sympathie des autorités russes, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim a qualifié les relations entre l'Iran et la Russie de fondées sur les intérêts à long terme des deux pays et a déclaré : « Les relations Iran-Russie sur la base d'intérêts mutuels se poursuivront. »

Faisant référence à la coopération entre les deux pays dans les Forums régionaux et internationaux, Bagheri a également souligné la nécessité de déployer davantage d'efforts pour mettre fin aux crimes sionistes dans la bande de Gaza et à Rafah.

Le chef de la diplomatie iranienne par intérim a également souligné la nécessité d'utiliser la capacité de l'Organisation de coopération de Shanghai et du groupe BRICS pour lutter contre l'unilatéralisme et les actions illégales des États-Unis.

Le ministre russe des Affaires étrangères a considéré comme remarquable le rôle du président martyr Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des Affaires étrangers, Hossein AmirAbdollahian, dans l'approfondissement des relations entre les deux pays, et a souligné la poursuite du renforcement des relations entre Téhéran et Moscou dans tous les domaines.

Sergueï Lavrov, se référant au point de vue commun de Téhéran et de Moscou sur de nombreuses questions régionales, a souligné la volonté de Moscou à poursuivre et à renforcer la coopération entre les deux pays dans la région de l'Asie occidentale et du Caucase du Sud.