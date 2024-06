L'Iran condamne la déclaration anti-iranienne commune des États-Unis et de la France

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a condamné la feuille de route franco-américaine « dans laquelle des accusations infondées et inacceptables ont été portées contre l’Iran », affirmant que « les termes contre l’Iran dans la déclaration sont sans fondement et reposent sur des motivations et des fins politiques ».

« Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, la République islamique d'Iran adhère à la coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre des droits et devoirs internationaux et sur la base du Traité de non-prolifération et de l'Accord de garanties » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Il est très ridicule que les partisans du régime israélien tueur d'enfants, qui a massacré environ 15 000 enfants et des milliers de femmes palestiniennes en huit mois et réprimé les étudiants et les citoyens qui protestaient contre les crimes de guerre du régime israélien, se permettent d'enseigner aux autres la morale et droits de l'homme. »

« Le rôle bien connu de la République islamique d'Iran dans l'établissement et la consolidation de la stabilité et de la sécurité dans la région et dans le monde, ainsi que dans la lutte contre les groupes terroristes afin de renforcer la sécurité internationale est indéniable » a souligné Kanaani.