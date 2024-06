Le Hamas salue l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Dans un communiqué publié mardi matin, le Mouvement de la Résistance islamique palestinienne (Hamas), a salué l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et complet dans la bande de Gaza, au retrait complet des forces d'occupation sionistes de la bande de Gaza, l'échange de prisonniers, la reconstruction de Gaza, le retour des personnes déplacées dans leurs foyers et quartiers dans toute la bande de Gaza, y compris le nord de la bande de Gaza, le rejet de tout changement géographique et démographique, et la distribution sûre et efficace de l'aide humanitaire à grande échelle dans toute la bande de Gaza.

Dans ce communiqué, le Hamas a également exprimé sa disposition à coopérer avec les parties médiatrices pour entamer des négociations indirectes portant sur la mise en œuvre de ces principes et clauses de la résolution, qui sont conformes aux exigences du peuple palestinien et de la Résistance.

Avec 14 voix en sa faveur, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, lundi (10 juin), une résolution proposée par les États-Unis visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu global en trois phases pour mettre fin à la guerre à Gaza.