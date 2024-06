Bagheri rencontre la ministre des AE de l'Afrique du Sud dans la ville russe de Nijni Novgorod

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a rencontré et discuté avec la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, mardi matin (11 juin), en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS, à Nijni Novgorod, en Russie.

Appréciant l'expression de sympathie et des condoléances du gouvernement et du peuple sud-africains pour la mort en martyr du président iranien Ebrahim Raïssi et ses compagnons, Bagheri a qualifié les relations entre les deux pays de stratégiques.

Lors de cette réunion, les deux parties ont discuté de questions bilatérales et internationales, ainsi que des moyens de développer la coopération entre les deux pays.

L'Afrique du Sud est l'un des membres fondateurs du groupe BRICS. Les relations entre l’Iran et l'Afrique du Sud se sont considérablement développées sous le gouvernement Raïssi.