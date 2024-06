Une opération de Renseignement réussie yéménite conduit au démantelant d’un réseau d'espionnage du Mossad-CIA

Abdul Hakim Hashem Al-Khiwani, chef de l'Organisation de Sécurité et de Renseignement du Yémen, annonçant la nouvelle a déclaré : « Grâce à Dieu, les membres d'un vaste réseau d'espionnage américano-israélien ont été neutralisés et arrêtés. »

« Le réseau d’espionnage américano-israélien joue depuis plusieurs décennies un rôle d’espionnage et de sabotage contre le Yémen sous couverture des institutions officielles et non officielles au service de l’ennemi », a-t-il fait savoir.

Il a déclaré : « Le réseau d'espionnage américano-israélien a été en contact direct avec la CIA. Cette cellule d'espionnage était dotée de logistiques et de dispositifs spéciaux qui leur permettaient d'exercer leurs activités en secret.

Al-Khiwani a ajouté : « Les membres du réseau d'espionnage américano-israélien et les officiers américains usaient et abusaient de leur position au sein de l'ambassade américaine pour mener des activités subversives. Après leur départ de l'ambassade américaine à Sanaa, des éléments du réseau d'espionnage continuaient toujours à mener leurs projets subversifs sous couvert d'organisations internationales. »

Il a ajouté : « Cette grande réussite conduit au démantelant du réseau d'espionnage Mossad-CIA a été réalisée grâce à Dieu et aux efforts et à la coopération conjointes entre diverses institutions de sécurité. Les activités d’espionnage et de sabotage des réseaux secrets américano-israéliens s’étaient étendus à la vie privée du peuple yéménite, et leurs effets destructifs s’étaient accumulés depuis des décennies. »

Ce responsable yéménite a poursuivi : « Le réseau d'espionnage américano-israélien était l'arme principale de la mise en œuvre des plans de l'ennemi américain et israélien dans la République du Yémen. Ce réseau d'espionnage a pendant longtemps fourni aux services de renseignement ennemis des informations importantes sur divers plans au sein des secteurs officiel et non officiel.

Le chef de l'Organisation yéménite de Sécurité et de Renseignement a également annoncé : « Ce réseau d'espionnage a pu influencer les décideurs du pays, les représentants du gouvernement et d'approuver des décisions et des lois intéressées et cela depuis des décennies. Les membres du réseau d'espionnage américano-israélien avaient attiré à cette fin de nombreuses personnalités et ces dernières se sont rendues aux États-Unis pour y être mieux infiltrées, formées et recrutées. »