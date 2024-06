Le président Raïssi et AmirAbdollahian ont été une source d'espoir pour le peuple palestinien (Ministre sud-africaine des affaires étrangères)

En marge de la réunion des ministres des affaires étrangères des BRICS, la ministre sud-africaine des affaires étrangères a évoqué la perte du président martyr, l'ayatollah Sayyed Ebrahim Raïssi, et du ministre des affaires étrangères martyr, Hossein AmirAbdollahian, et a déclaré que M. Raïssi et M. Amir Abdollahian étaient la source d'espoir du peuple palestinien dans sa lutte pour la libération de sa terre.

J'ai eu l'honneur de rencontrer M. Raïssi à plusieurs reprises et il avait une vision noble et constructive de l'Afrique du Sud et souhaitait renforcer les relations entre les deux pays, a ajouté Mme. Pandor.

Elle a évoqué les efforts du martyr Amir Abdollahian et a déclaré : « M. Amir Abdollahian était comme un frère pour moi et travaillait constamment pour atteindre l'objectif de libérer la Palestine. La perte de ces deux êtres chers est une grande tristesse pour l'Iran et les pays qui veulent parvenir à la justice.