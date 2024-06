Le Conseil œcuménique des Églises appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a appelé à l'engagement immédiat d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza, à l'assurance de l'accès sans entrave de l'aide humanitaire par tous les points de passage et les frontières, à la livraison d'une quantité suffisante d'aide aux personnes dans le besoin et à l'engagement d'un processus politique constructif permettant aux peuples de la région de vivre en paix et dans la dignité, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Le Conseil a ajouté dans un communiqué publié par son comité exécutif à l'issue de sa réunion à Bogotá, la capitale colombienne, mardi, que " le nombre total de victimes a dépassé les 36 000 personnes, plus des deux tiers étant des enfants et des femmes, et que plus de 83% de la population a été déplacée, ainsi que la destruction totale des infrastructures médicales, éducatives, civiles et autres, la destruction de plus de 50% des maisons, et plus d'un million de personnes sans abri ".

La déclaration indique que la souffrance est due à "la nature indiscrète des actions militaires israéliennes dans la région et au non-respect des principes fondamentaux du droit international humanitaire et des principes moraux".

Le communiqué a également appelé tous les membres de la communauté internationale à réexaminer son engagement moral et juridique des droits de l’Homme pour tous.