Sénateur LR Retailleau : Macron, responsable de la situation catastrophique de la France

« Devant le champ de ruines qu’est devenu depuis dimanche le paysage politique français, le groupe Les Républicains au Sénat s’est réuni ce matin. », a écrit Bruno Retailleau sur X.

« Il est hors de question d’entrer en coalition avec un Président de la République qui est le premier responsable de la situation catastrophique dans laquelle la France s’enfonce. », a ajouté ce sénateur français.

« C’est Emmanuel Macron qui est responsable du déclin de la France sur les plans budgétaires et sécuritaires, et qui, par sa pratique du pouvoir, a profondément déstabilisé nos institutions et notre démocratie. Enfin, c’est Emmanuel Macron qui est responsable de la montée du Rassemblement National, en ayant mis en scène son duel avec ce parti. », a conclu cette figure politique des Républicains.