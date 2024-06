20 contrats pétroliers d'une valeur de 21,5 milliards de dollars ont été signé au cours des deux ans et demi du mandant du président martyr Raïssi

Téhéran (IRNA)- Vingt contrats pétroliers et gaziers d'une valeur de 21,5 milliards de dollars ont été signés au cours des deux ans et demi du gouvernement du président Raïssi, a déclaré le vice-ministre du pétrole et PDG de la National Iranian Oil Company, Mohsen Hojasteh-Mehr.

La première priorité du gouvernement du président Raïssi en matière de développement pétrolier et gazier était les champs conjoints, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie marquant le début du forage de 24 puits dans le champ conjoint de Yadavaran. Le défunt président iranien Ebrahim Raïssi était parfaitement conscient que la croissance économique passait par une augmentation de la production, a-t-il ajouté. «Grâce à cette approche, la production pétrolière de l'Iran est passée de 2,1 millions de bpj en 2021 à 3,6 millions de bpj, soit un bond de 70 %», a précisé M. Hojasteh-Mehr. «Cette augmentation de la production a été consacrée aux exportations, à la génération de revenus et à la création de richesses dans le pays», a-t-il déclaré.