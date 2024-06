Le Hezbollah tire des dizaines de roquettes sur les positions israéliennes

Dans un communiqué, le Hezbollah a déclaré : "En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse à l'assassinat perpétré par l'ennemi sioniste dans la ville de Joya et aux blessures infligées aux civils, les moudjahidines de la Résistance islamique ont pris pour cible, à 17 h 40 le mercredi 12-6-2024, le site de Barka Risha avec des missiles Burkan et l'ont touché directement."

Il a ajouté, dans une seconde déclaration : "En soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse à l'assassinat perpétré par l'ennemi sioniste dans la ville de Joya et aux blessures infligées aux civils, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible la position de Hadab Yarin à l'aide de missiles Burkan à 05h05 le mercredi 12-6-2024, et l'ont touchée directement".