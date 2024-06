L'Iran ne permettra pas aux sionistes de saper la sécurité régionale (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Ali Bagheri Kani, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre irakien des affaires étrangères, Fuad Hussein, à Bagdad, a déclaré qu'aujourd'hui, «à Gaza, nous assistons à un génocide, mais que le peuple opprimé de Gaza brandit la bannière de la victoire depuis les décombres. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre le peuple de Gaza, en appelant les pays islamiques à utiliser leurs capacités pour mettre un terme aux crimes contre le peuple de Gaza».

Il a souligné que les sionistes pourraient commettre une nouvelle erreur, mais que l'Iran répondrait fermement à la stupidité et à l'imprudence de l'entité sioniste et userait de son droit à la légitime défense pour punir l'agresseur.

Il a ajouté que l'Iran avait démontré au cours de l'opération la «Promesse Honnête» qu'il mettrait toutes ses capacités et son énergie au service de la stabilité, de la paix et de la sécurité de la région et qu'il ne permettrait pas aux agresseurs sionistes de saper la stabilité et la sécurité de la région, ne serait-ce que d'un pouce.

Bagheri a ajouté que tous les pays de la région se soutiennent mutuellement pour construire une région sûre et stable et que ce sont les sionistes qui ont montré qu'ils étaient la principale cause de l'escalade et de l'instabilité dans la région.

Il a souligné que les États-Unis ne peuvent pas, d'une part, donner des armes de pointe aux sionistes et, d'autre part, vouloir prendre l'initiative politique.

Il a ajouté que si les Américains sont déterminés à prendre l'initiative politique pour mettre fin à la guerre et à l'effusion de sang à Gaza, ils devraient cesser d'envoyer de l'aide, en particulier des armes et de l'aide militaire, aux envahisseurs et aux agresseurs sionistes.