L’ennemie sioniste paiera un lourd tribut, déclare le secrétaire général du mouvement Al-Nujaba en Irak

Le cheikh Akram al-Kaabi, secrétaire général du mouvement Al-Nujaba en Irak, a présenté ses condoléances au secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, à l'occasion du martyre du commandant moudjahid Talib Sami Abdullah (Abu Talib).

Le cheikh al-Kaabi, a souligné que "ce sang pur aura un prix élevé, et l'ennemi le paiera bientôt de manière exponentielle. Et qu'ils sachent que la résistance islamique en Irak, au Liban, en Syrie, au Yémen et dans la République islamique n'arrêtera pas son djihad jusqu'à ce que Qods soit libérée."

Mercredi, la Résistance islamique au Liban a pleuré la mort de trois martyrs sur la route de Jérusalem, tués lors d'une attaque israélienne hostile contre la ville de Juwaya, dans le sud du pays.