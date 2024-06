Il est regrettable que certains régimes arabes s'érigent en barricade pour protéger l'ennemi israélien (Ansarallah du Yémen)

Il est très regrettable qu'avec tout ce qui se passe, certains gouvernements et certains régimes arabes s'apprêtent à participer à des manœuvres sous la supervision des États-Unis avec l'ennemi israélien, a-t-il déclaré.

Il est regrettable que certains régimes arabes s'érigent en barricade pour protéger l'ennemi israélien au lieu de contribuer au bien-être du peuple palestinien. Pourquoi cette collusion et cette coopération avec l'ennemi israélien et le grand échec de la plupart des régimes et des gouvernements ? a noté le responsable yéménite soulignant que «la réalité de l'ennemi israélien et la réalité américaine ne sont pas telles que l'on puisse s'attendre à ce que ces régimes se voient dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix ?»

Il a regretté que «la plupart des peuples sympathisent dans leur cœur, mais n'agissent pas efficacement sur le plan pratique, même dans les mesures simples qui sont disponibles».

Il a poursuivi que «les Arabes n'ont pas bénéficié de la position de certains pays latins et européens qui ont pris des mesures pratiques et rompu leurs relations avec l'ennemi», soulignant que «l'ennemi israélien a été incapable de mettre fin au mouvement des moudjahidines dans la bande de Gaza ou de les éliminer et n'a pas récupéré ses prisonniers et après 8 mois d'agression et de criminalité, l'ennemi a réussi à récupérer 4 prisonniers avec la participation américaine après 8 mois n'est pas un succès et de cette façon, l'ennemi israélien a besoin de nombreuses années pour récupérer ses prisonniers».