Le Liban sera un enfer pour les sionistes (ministre iranien des affaires étrangères par intérim)

Bagheri et le conseiller irakien à la sécurité nationale, M. Qassem al-Araji, ont participé à une conférence de presse commune à l'issue de leur rencontre aujourd'hui à Bagdad.

Bagheri a déclaré lors de la conférence de presse que certains s'inquiètent de la propagation de la guerre de Gaza au sud du Liban, mais que les sionistes n'ont pas de bons souvenirs du Liban. Le chemin des défaites du régime sioniste a commencé au Liban et elle a subi des défaites retentissantes en 2000 et 2006.

Il a ajouté que si les sionistes avaient un cerveau, ils ne passeraient pas d'une mauvaise situation à une pire, expliquant que le Liban serait un enfer de non-retour pour les sionistes, et s'ils sont raisonnables et conscients, ils ne testeront plus le Liban.

Il a souligné qu'ils avaient commis une erreur en attaquant l'ambassade iranienne à Damas et qu'ils avaient reçu une réponse qu'ils n'avaient jamais imaginée, et qu'ils devaient donc accepter que l'équilibre des forces ait changé par rapport à ce qu'il était avant et après le 7 octobre.

Le ministre des affaires étrangères par intérim a poursuivi en disant qu'en tuant la population de Gaza, les sionistes veulent revenir à la situation d'avant le 7 octobre, mais qu'ils en sont incapables.