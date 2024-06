Hamas accuse Blinken d’être responsable de l’impasse dans l’accord de cessez-le-feu

Dans une déclaration concernant la proposition américaine de cessez-le-feu, le mouvement de la Résistance palestinien, a déclaré : « Malgré les tentatives du régime occupant pour poursuivre les crimes à Gaza, le Hamas a agi positivement à toutes les étapes des négociations indirectes sur le cessez-le-feu. »

Le mouvement Hamas a également condamné les déclarations du secrétaire d'État américain, dans lesquelles ce dernier a tenu le mouvement pour responsable des tergiversations sur la réalisation d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Dans cette déclaration, le Hamas a souligné qu'il avait et qui a toujours la bonne volonté pour arrêter la guerre et échanger des prisonniers et qu’il a clairement salué le plan de Joe Biden et la résolution du Conseil de sécurité.

Le mouvement Hamas a également souligné que, contrairement à ce que prétendent les États-Unis, le régime sioniste n'accepte aucun de ces propositions.