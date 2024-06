Le Hezbollah lance des roquettes et des drones sur neuf sites israéliens

Les vagues de missiles, d'artillerie et de drones du Hezbollah attaquant profondément Israël ont provoqué une alerte permanente dans tout le nord d'Israël jeudi.

Le Hezbollah a annoncé que les attaques se concentraient sur 15 sites militaires israéliens en Galilée et dans le Golan et a attaqué les cibles en lançant 30 drones et 150 roquettes.

Cette attaque du Hezbollah intervient après que le Hezbollah a tiré plus de 215 roquettes et drones sur le nord d'Israël à la suite de l'assassinat par l'armée sioniste du commandant militaire du Hezbollah, Talib Sami Abdallah, et de trois autres commandants militaires de haut rang, lors d'une attaque de drone dans le sud du Liban.