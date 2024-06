Gaza : la famine atteint un « niveau catastrophique »

Un responsable gouvernemental à Gaza qui a requis l’anonymat a déclaré : « La famine dans le nord de la bande de Gaza a atteint un niveau catastrophique et la plupart des vivres sont épuisés. »

Déclarant que des centaines d'enfants et de patients risquent de mourir à cause d'une famine catastrophique imminente, il a ajouté : « Les institutions internationales compétentes ne font pas leur devoir de contraindre les occupants à respecter les lois internationales. »

Toujours à cet égard, le maire de Gaza a déclaré : « En raison du blocus imposé par l’armée sioniste à et du manque de nourriture, la famine se propage dans le nord de Gaza. »

Selon l’IRNA, plus de sept mois se sont écoulés depuis que le régime sioniste a envahi la bande de Gaza. Aujourd’hui sans aucun résultat et sans aucune réalisation, ce régime s'enfonce de plus en plus dans ses crises internes et externes.

Durant cette période, le régime sioniste n’a réalisé rien d’autre que des crimes, des massacres, des destructions, des crimes de guerre, des violations des lois internationales, des bombardements d’organisations humanitaires et la provocation de la famine dans cette région assiégée.

Le régime israélien a perdu cette guerre sans aucun gain à l'avenir, et même après sept mois, il n'a pas réussi à faire plier les groupes de résistance basés dans une petite zone sous blocus depuis des années. Il a également perdu le soutien de l'opinion publique mondiale à cause de ses crimes barbares flagrants.