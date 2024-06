Attaque de missiles et de drones du Hezbollah libanais contre 9 bases sionistes

Le Hezbollah libanais a annoncé ce jeudi une attaque conjointe de missiles et de drones contre au moins 9 bases militaires dans le nord de la Palestine occupée et sur le plateau du Golan occupé, en réaction à l'assassinat ciblé de Talib Sami Abdullah, surnommé Abu Talib, l'un des hauts commandants du mouvement qui a été tué en martyr mardi soir 11 juin avec 3 autres membres de ce mouvement dans l'attaque à la roquette de l'armée sioniste sur le village de Joya au sud Liban.

A ce propos le Hezbollah libanais a publié une déclaration et ajouté : « Lors d'une attaque conjointe de missiles et de drones, la Résistance islamique a ciblé 6 bases militaires et quartiers généraux de l'armée sioniste dans le nord de la Palestine occupée et sur le plateau du Golan occupé avec des missiles Katyusha et Falaq. »

La Résistance islamique du Liban a poursuivi : « Parallèlement à ces attaques, les combattants de l'armée de l'air du Hezbollah ont attaqué trois autres bases de l'armée sioniste avec un groupe de drones suicides ».

Dans le même temps, l'armée sioniste a annoncé le tir de près de 40 roquettes vers la région d'Al-Jalil et le plateau du Golan occupé, affirmant que les systèmes de défense du régime avaient contré certaines de ces roquettes et que certaines d'entre elles avaient touché des zones inhabitées et provoqué des incendies dans le nord de la Palestine occupée.