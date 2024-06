Le document de coopération globale Téhéran-Moscou est une base juridique appropriée pour les relations bilatérales (Poutine)

Le Président par intérim de la République d'Iran, Mohammad Mokhber, a eu ce jeudi soir - 13 juin 2024 - une conversation téléphonique avec le Président russe Vladimir Poutine au cours de laquelle, il a apprécié une fois de plus l'expression de sympathie du gouvernement de ce pays envers le gouvernement et le peuple iraniens après la mort en martyr du Président Raïssi. Il a également félicité l'arrivée de la Fête nationale de la Russie avant de qualifier les relations entre Téhéran et Moscou de « stratégiques » et fondées sur des « principes immuables ».

« La mise en œuvre intégrale de tous les accords conclus, notamment dans les secteurs du commerce, du transit et de l'énergie, constitue le principal objectif des relations bilatérales, et la République islamique d'Iran est déterminée à la mettre en œuvre. »

M.Mokhber a en outre passé en revue la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Iran et la Russie, en particulier dans le couloir de transit Nord-Sud, le groupe BRICS et l'Union économique eurasienne, et a souligné l'importance de consolider les fondements juridiques de la coopération mutuelle.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, le président russe Vladimir Poutine a pour sa part exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens pour la triste disparition du Président Raïssi, avant de qualifier de « très bons et satisfaisants » le niveau de coopération et la rapidité de développement des relations entre Téhéran et Moscou dans divers secteurs économiques. Il a considéré le document global de coopération entre les deux pays comme une base juridique appropriée pour le développement des relations entre les deux pays.

Le Président Poutine a également considéré la mise en œuvre intégrale de tous les accords conclus comme étant à l’ordre du jour des relations bilatérales et, se référant en outre à l'approbation et à la signature de la loi de libre-échange entre l'Union eurasienne et la République islamique d'Iran, l’a qualifié d’« occasion appropriée. »

Il a considéré que la plupart des relations entre les deux pays sont commerciales et a souligné la nécessité pour les deux parties de suivre et de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays, notamment dans les domaines des transports et de l'énergie.

Vladimir Poutine a également souhaité au peuple iranien du succès pour les prochaines élections présidentielles.