La guerre a privé les enfants de Gaza de leur enfance (UNRWA)

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré que la guerre avait privé les enfants de Gaza de leur enfance, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Il a également ajouté sur son compte X : « Les enfants de la bande de Gaza ont vécu ce qu’aucun enfant au monde ne devrait voir ou se permettre. Beaucoup ont été tués, ont été blessés et beaucoup resteront défigurés à vie ».

Il a suivi : « Ceux qui ont survécu souffrent d’un trauma profond. Leurs écoles ont été détruites et ils ont perdu toute une année scolaire, sans éducation ni jeu », notant que « Sans cessez-le-feu, nous aurons une génération perdue. «

L’UNRWA a mis en garde jeudi contre des risques environnementaux et sanitaires catastrophiques dans la bande de Gaza.

L’Office a écrit sur « X » : « Au 9 juin, plus de 330 000 tonnes de déchets se sont accumulées dans ou à proximité des zones peuplées de Gaza, posant des risques catastrophiques pour l'environnement et la santé. Les enfants fouillent quotidiennement dans les poubelles ».

Et de souligner : « Un accès humanitaire sans entrave et un cessez-le-feu sont désormais essentiels pour restaurer des conditions de vie humaines ».

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leur agression contre la bande de Gaza, par terre, mer et air, entraînant la martyre de plus de 37232 citoyens, principalement des enfants et des femmes, et les blessures de 85,037 autres, alors que des milliers de victimes restent dans les décombres.