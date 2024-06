Les Forces armées yéménites mènent trois opérations militaires en mer Rouge

Les forces armées yéménites ont annoncé que la marine, la force de missiles et la force aérienne sans pilote ont mené trois opérations militaires au cours des dernières 24 heures, ciblant des navires dans les deux rouge et arabe, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

Le porte-parole officiel des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a expliqué dans un communiqué que la force de missiles a mené la première opération en ciblant le navire « Verbena » dans la mer d'Oman, et qu'il a été directement touché, provoquant un incendie au-dessus.

Il a souligné que la deuxième opération a visé le navire « Seaguardian » en mer Rouge et a été directement touchée, grâce à Dieu, tandis que la troisième opération a visé le navire « Athina » en mer Rouge et a été directement touchée, soulignant que les deux opérations ont été menées avec un certain nombre de missiles balistiques navals et de drones et ont atteint leurs objectifs avec succès.

Le général de brigade Saree a déclaré que la mise en œuvre des trois opérations militaires constitue une victoire pour l'oppression du peuple palestinien et en réponse aux crimes commis contre nos frères dans la bande de Gaza, et en réponse à l'agression américano-britannique contre notre pays.