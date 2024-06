Nouveaux détails sur l'attaque de la police française contre le siège des Moudjahidines du peuple

Selon la source, le bâtiment attaqué par la police française mercredi comprenait le siège du département de gestion de l'information et d'espionnage téléphonique du MKO - également connu sous le nom de "Moudjahidines du peuple d'Iran" (MEK), ainsi que l'un des studios de télévision du groupe.

Au cours de cette attaque et de la fouille complète de ce siège par la police, des équipements techniques tels que des terminaux et d'importants documents d'archives ont été découverts et saisis, et ces documents d'archives sont liés à l'espionnage des hypocrites d'Iran.

Cette source informée poursuit : Sur la base des informations disponibles, la police française a saisi et retiré tous les documents et systèmes se trouvant dans ce quartier général.

Dans ce raid, 3 membres de ce groupe ont été arrêtés et des armes ont été découvertes et saisies.

La source a évoqué la dernière séance du procès de la clique d'hypocrites qui s'est tenue mardi. Le point important est que le représentant du procureur a révélé le rôle de la télévision du Groupe des hypocrites dans l'incitation et l'encouragement de son public à commettre des actes terroristes et violents contre le peuple iranien.