L'Iran répond aux allégations selon lesquelles il aurait aidé le Yémen à cibler des navires

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies à New York a répondu aux allégations de certaines agences de presse occidentales selon lesquelles l'Iran aiderait le mouvement Ansarullah du Yémen à prendre pour cible des navires en mer Rouge : Les Etats-Unis pensent pouvoir isoler et vaincre le mouvement de résistance yéménite en utilisant leur puissance militaire et leur hégémonie politique sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais l'Iran sait comment mettre en échec cette stratégie américaine ».