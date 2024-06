Deux autres prisonniers israéliens ont été victimes du bellicisme de Netanyahu

Les bombardements israéliens n'ont pas cessé dans les zones sud de la bande de Gaza, Rafah et Khan Younis, où il y a eu des tirs d'artillerie intensifs et des bombardements par l'aviation d'occupation israélienne dans la zone du rond-point Al-Awda et du camp Al-Shaboura.

L’endroit où de violents affrontements ont lieu entre les combattants de la résistance palestinienne et l'armée d'occupation israélienne, en plus de l'avancée des véhicules de l'occupation israélienne dans différentes zones du centre-ville de Rafah et de sa politique de destruction des places résidentielles avec des maisons.