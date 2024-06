Gaza : plus de 15000 enfants sont tombés en martyr depuis le 7 octobre dernier

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, a déclaré que plus de 15 000 enfants sont tombés en martyr, depuis le début de l'agression de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza, la majorité d'entre eux sont des élèves d'écoles et de jardins d'enfants, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Il a indiqué que l'occupation a détruit des écoles et des jardins d'enfants et ciblé spécifiquement les civils avec des enfants, les tuant, les abandonnant de force, les arrêtant, les privant de nourriture et de services de santé, ainsi que d'autres violations graves, qui constituent des crimes des chartes et des systèmes des droits de l’homme.

Il a souligné que depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza, 620 000 étudiants ont été privés de fréquentation de leurs écoles, et 88 000 étudiants ont été privés de fréquentation de leurs universités, alors que la plupart d'entre eux souffrent de traumatismes psychologiques et de conditions de santé difficiles.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d’occupation israéliennes ont poursuivi leur agression contre la bande de Gaza par la terre, la mer et l’air, tuant plus de 37266 citoyens et blessant 85102 autres personnes, et faisant des milliers de victimes encore dans les décombres.