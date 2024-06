La naissance d’un cerf jaune iranien dans un parc animalier à l'ouest de l’Iran

Le Directeur du parc animalier de la province d’Arak, la capitale de la province de Markazi (située dans l'ouest de l’Iran), Ali Sadeghi a déclaré : « Grâce aux efforts déployés, un cerf jaune iranien, espèce en danger d'extinction, est né dans le complexe zoologique de cette ville. »

Notant que la naissance de cette espèce est très précieuse, Sadeghi a ajouté : « Ce cerf nouveau-né ainsi que la mère cerf sont dans des conditions bonnes et stables et sont pris en charge par les responsables du zoo et le vétérinaire concerné. »

Le cerf jaune d'Iran est au bord de l'extinction. Cet animal indigène est protégé dans plusieurs abris protégés à travers l'Iran. Le daim persan est un mammifère ruminant rare appartenant à la famille des cervidés. Le daim persan est physiquement plus gros que le daim, et ses bois sont plus gros et moins palmés.