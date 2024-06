Le désaveu du régime sioniste et des États-Unis doit se poursuivre au-delà du Hadj et s’étendre à tous les peuples (Leader)

Ce qui suit est le texte intégral du message de l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei aux Pèlerins de la Mecque :

Au nom d’Allah, le Très-Miséricordieux, le Tout -Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur de l'univers, et paix et salutations à la meilleure des créatures, notre Maître Muhammad al-Mustafa, à sa Lignée pure et à ses compagnons élus, et à ceux qui les suivent dûment jusqu'au jour du Jugement Dernier.

L'appel attrayant d'Abraham qui, sur l'ordre de Dieu, appelle tous les êtres humains de toutes les époques, à la Kaaba, pendant la période du Hadj, a une fois de plus attiré cette année, les cœurs d'un certain nombre de musulmans du monde entier vers le centre du monothéisme et de l'unité, créant ce rassemblement, magnifique et diversifié, d’une multitude de personnes, révélant ainsi l’étendue et la puissance spirituelle de l’Islam, aux musulmans et aux autres.

Ce magnifique rassemblement et les rituels complexes du Hadj, vus avec attention, sont une source de réconfort et de confiance pour les musulmans, et la raison d'un immense effroi pour les ennemis et les malveillants.

Il ne serait pas surprenant que les ennemis malveillants de l’Ummah islamique tentent de ruiner et de remettre en cause ces deux aspects des rituels obligatoires du Hadj, que ce soit en agrandissant les divergences religieuses et politiques, ou en essayant de diminuer l'importance de ses aspects sacrés et spirituels.

Le Coran présente le Hadj comme étant une manifestation d'adoration, de dhikr [souvenir de Dieu], d'humilité et de dignité égale de tous les êtres humains, une manifestation de la vie matérielle et spirituelle organisée d'un être humain, une manifestation de bénédictions et de guidance, une manifestation de paix morale et d'harmonie concrète entre les frères, et enfin une manifestation d'aversion et d’une prise de position résolue à l'égard des ennemis.

La réflexion sur les versets coraniques liés au Hadj, et la contemplation des actes et des rituels de cette obligation sans pareille, nous révèlent toutes ces manifestations ainsi que des secrets et des mystères du même genre, qui existent dans la composition complexe que constitue le Hadj.

Frères et sœurs, en tant que pèlerins en train d’accomplir le Hadj, vous êtes actuellement dans un endroit où vous pouvez mettre en pratique ces vérités et ces brillants enseignements. Rapprochez-en de plus en plus vos pensées et vos actions, et ramenez chez vous une identité réformée et imprégnée de ces nobles concepts. Ce sera le précieux et véritable souvenir de votre voyage au Hadj.

Cette année, la question de Bara’at [désaveu des polythéistes] est plus importante que jamais. La tragédie de Gaza sans précédent dans notre histoire contemporaine, ainsi que le cynisme de ce régime [sioniste] impitoyable, qui est l'incarnation de la cruauté et de la méchanceté, et bien sûr l'état de déclin du sionisme, ne laissent aucune place à une quelconque considération ou tolérance de la part de tout individu, parti, gouvernement ou école islamique. Cette année, le désaveu des polythéistes doit se poursuivre au-delà de la période et du lieu du Hadj, dans toutes les villes et tous les pays musulmans du monde entier. Il doit se poursuivre au-delà des pèlerins du Hadj et s’étendre à tous les peuples.

Ce désaveu du régime sioniste et de ses partisans, en particulier du gouvernement des États-Unis, doit être démontré dans les paroles et les actions des nations et des gouvernements, et mettre ces bourreaux sous pression.

La résistance inébranlable de la Palestine et du peuple patient et innocent de Gaza, dont l’endurance et la résistance remarquables leur ont valu l’admiration et le respect du monde entier, doit être soutenue par tous les moyens.

Je prie Dieu pour leur victoire définitive et rapide. Et pour vous, chers pèlerins, je prie pour que votre pèlerinage du Hadj soit agréé [par Dieu]. Que les prières d'Hazrat Baqiatollah [l'Imam Mahdi] (que mon âme soit sacrifiée pour lui) vous accompagnent.

Avec mes salutations et que la miséricorde de Dieu vous accompagne !

4 dhoul-hadjah 1445

11 juin 2024