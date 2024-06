France : 350.000 manifestants attendus dans la marche contre le RN

Selon BFMTV, 50.000 à 100.000 personnes sont attendues dans les rues de Paris ce samedi 15 juin, 350 000 personnes totalement en France.

21 000 policiers sont mobilisés contre cette marche anti-raciste.

L'appel à manifester vient d'une initiative commune de l'intersyndicale (CFDT, CGT, UNSA, FSU, Solidaires) et de plusieurs associations, dont notamment SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme ou encore les syndicats étudiants la Fage et l'Unef.

« Quand il s'agit de (lutter contre) l'extrême-droite, on se mobilise. J'invite tout le monde à se mobiliser, le moment est historique. Je ne fais pas de procès aux électeurs du RN, je leur dis : débattons, discutons pour révéler le véritable visage de l'extrême-droite. Sur les questions sociales, c'est une imposture.», a déclaré Marylise Léon du syndicat CFDT ce matin sur France Inter.

Dans le communiqué de presse des syndicats, nous pouvons lire : « Une victoire de l’extrême droite serait une catastrophe pour les salariés actifs et retraités, pour la démocratie et pour les libertés publiques. L’extrême droite ose faire campagne sur les questions sociales, mais c’est une imposture électoraliste, jamais ils n'ont voté dans l'intérêt des travailleurs. Lorsque l’extrême droite prend le pouvoir, elle change les règles pour le garder. On ne peut pas « essayer » des gens qui sont aussi dangereux. »

Environ 200 manifestations sont prévues pendant le week-end à l'approche des législatives des 30 juin et 7 juillet et elles commenceront dès samedi matin, rapporte La Provence.

Signe de l'incertitude politique en France, la Bourse de Paris a connu sa pire semaine depuis mars 2022 (-6,23%).