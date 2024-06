Iran : des jumelles siamoises séparées avec succès à Chiraz

Le chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Namazi de Chiraz, Ali Bahadori, a déclaré, ce samedi, lors d'une conférence de presse : « Ruqiyeh et Umm al-Banin, sont des jumelles siamoises nées il y a 10 mois, et attachées en trois parties ; ce qui a été augmenté le risque de chirurgie. »

« L'équipe chirurgicale de l'Université des sciences médicales de Chiraz à l'hôpital Namazi a décidé d'opérer les jumelles à l'âge de 3 mois et demi. Au cours de l'opération, l'équipe médicale a remarqué d'autres points communs, ce qui n'a conduit à la séparation des foies des jumelles que dans un premier étape » a-t-il ajouté.

Le chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Namazi a indiqué que le foie de cette jumelle avait été séparé à trois mois et a précisé : « Nous avons remarqué qu’une séparation complète n'a pas été possible en trois mois, et pour cette raison, la deuxième étape de l'opération a été reportée à 10 mois. »

Et de poursuivre : « La deuxième étape de l'opération de séparation complète a commencé, il y a trois jours, à l'hôpital Namazi de Chiraz, et elles ont été séparées. »

« En général, sur 50 000 à 100 000 jumeaux nés, un jumeau est siamois » a noté le chef du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Namazi de Chiraz.