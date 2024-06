La Résistance islamique au Liban prend pour cible la base de l'occupant à Khirbet Maar

En soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse à l'attaque et à l'assassinat perpétrés par l'ennemi dans la ville de Joya, les moudjahidines de la Résistance islamique ont lancé une attaque avec des essaims de drones sur la base de Khirbet Maar, le quartier général du bataillon d'artillerie de la brigade occidentale, ciblant son quartier général et les positions de ses officiers et soldats, a déclaré la Résistance islamique dans un communiqué publié ce samedi.

Dans ce communiqué, la Résistance confirme que les cibles spécifiques de la base de Khirbet Maar ont été frappées avec précision aujourd'hui, ce qui a conduit à la destruction d'une partie de la base, au déclenchement d'un incendie et à la mort et à la blessure des personnes qui s'y trouvaient.