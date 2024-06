Kanani a décrit la libération de Nouri de sa détention en Suède comme une autre manifestation de la diplomatie de la République islamique

Nasser Kanani a indiqué que la détention de Nouri était fondée sur une décision erronée du tribunal suédois et que sa libération avait été obtenue grâce aux efforts politiques, juridiques et consulaires continus du système diplomatique, du système judiciaire et d'autres autorités compétentes en Iran.

Le porte-parole a également noté que Nouri était rentré en Iran après avoir subi 1 680 jours de détention indescriptible, contraire aux principes fondamentaux des droits de l'homme.

Il a également salué les efforts continus de feu le président Ebrahim Raeisi et du ministre des affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian pour obtenir la libération de M. Nouri.

Kanani a également remercié Oman pour son rôle dans la facilitation du processus, soulignant que le ministère des affaires étrangères continuerait à travailler avec diligence pour la libération d'autres citoyens iraniens à l'étranger.