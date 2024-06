Le Yémen a fait couler deux nouveaux cargos pro-sionistes

Le porte-parole officiel des forces armées, Yahya Saree, a confirmé que deux navires visés au cours des dernières 72 heures en raison de leur violation de l'interdiction de l’accès aux ports de la Palestine occupée se sont noyés.

Le navire « Verbena » coule dans le golfe d'Aden après avoir été visé par un certain nombre de missiles, et le navire « TUTOR » qui a été visé par un bateau-drone et un certain nombre de missiles balistiques et de drones risquent de couler dans les prochaines heures, selon le haut gradé yéménite.



Le général de brigade Saree a déclaré dans ses messages sur la plateforme « X » : « Les navires visés au cours des dernières 72 heures en raison de leur violation de l'interdiction d'accès aux ports de la Palestine occupée se sont noyés. »