Kanaani avertit le G7 : l'Iran agira de manière décisive pour défendre ses intérêts nationaux

Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, en réponse à la déclaration des dirigeants du G7, tout en soulignant le caractère purement pacifique du programme nucléaire de la République islamique d'Iran, a évoqué la récente résolution anti-iranienne du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et l'approche politique de cette résolution et de l'utilisation abusive des mécanismes internationaux par certains gouvernements contre les pays indépendants.

Réagissant contre la déclaration du sommet G7 en Italie, Kanaani a souligné : « Malheureusement, certains pays tentent de continuer à utiliser leur politique inefficace pour appliquer et maintenir des sanctions contre la nation iranienne pour des motifs politiques et en recourant à des affirmations fausses et non prouvées. C’est pourquoi nous conseillons au Groupe 7 de tirer les leçons des expériences passées et de se distancer des politiques destructrices du passé. »