Les pays islamiques doivent utiliser tous les outils disponibles pour arrêter la guerre à Gaza (Bagheri)

Lors d'une conversation téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, ce dimanche matin, le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri, a discuté des questions d'intérêt commun et des derniers développements à Gaza.

Félicitant le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis à l'occasion de l'Aïd al-Adha, le chef de la diplomatie iranienne par intérim a indiqué, faisant référence aux crimes barbares du régime d'occupation sioniste contre la bande de Gaza et de Palestine, qu’il est nécessaire que les pays islamiques utilisent tous les outils disponibles pour mettre fin au génocide sioniste à Gaza.

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, tout en félicitant le gouvernement et le peuple iraniens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, a une fois de plus exprimé ses condoléances pour le martyre du president iranien Ebrahim Raïssi, du ministre iranien des Affaires étrangers, Hossein AmirAbdollahian et leurs compagnons.

Le ministre émirati des Affaires étrangères, se référant à la réunion jordanienne sur la question palestinienne, a souligné l'envoi d'aide humanitaire et des mesures efficaces pour mettre fin aux attaques du régime sioniste et a déclaré : « Les Émirats arabes unis font de leur mieux pour arrêter la guerre et envoyer l'aide humanitaire à la population de Gaza, et c'est notre devoir humain. »