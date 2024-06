Les crimes horribles de l'ennemi sioniste ne briseront pas la volonté du peuple palestinien (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a écrit sur son compte X : « Des hommes, des femmes et des jeunes palestiniens, ainsi que leurs enfants innocents ont accompli, ce dimanche matin, la prière de l'Aïd al-Adha, en deuil, blessés et douloureux, mais forts et résilients, et en croyant en l'aide de Dieu. »

« L'ennemi sioniste et tous ceux qui qui le soutiennent, s’agenouilleront devant la foi, la patience, la résilience, la détermination et la volonté du peuple palestinien » a-t-il souligné.

Des centaines de Palestiniens ont célébré ce matin les prières de l'Aïd Al-Adha au milieu des décombres des maisons et des bâtiments détruits à Gaza, dans une atmosphère sombre marquée par l'agression israélienne continue et l'absence de la joie traditionnelle des fêtes, a rapporté l’agence de presse palestinienne wafa.

Les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, entraînant le martyre de plus de 37 296 citoyens et la blessure de 85 197 autres, dans un bilan infini.