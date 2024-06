Iran : 4 contrats pétroliers d'une valeur de 2 milliards de dollars ont été signés

Ce dimanche (16 juin 2024), 4 contrats pétroliers ont été signés, au Ministère iranien du Pétrole, dont la valeur d'investissement est 2 milliards de dollars et les revenus sont 17 milliards de dollars.

Ces contrats comprennent le contrat pour le développement et l'exploitation des champs pétroliers de Changuleh et Bandkarkheh et l'achat de services de traitement du pétrole brut.

Deux contrats pour l'achat de services de traitement du pétrole brut sous la forme de contrats BOO (construction-propriété- ont été signés.