Le Guide suprême a amnistié de nombreux condamnés et prisonniers : les détails

À l'occasion de la fête d'Al-Adha et de la fête d’Al-Ghadir, l'Ayatollah Sayed Ali Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a gracié 2654 prisonniers condamnés par les tribunaux publics et ceux de la Révolution, ainsi que par les tribunaux de l'organisation des châtiments d'État et de l'organisation judiciaire des forces armées.À la proposition de l’Hodjat-ul-Islam wal-Muslimin Mohseni Ejei, chef du pouvoir judiciaire iranien, et conformément à la clause 11 de l’article 110 de la Constitution, l'honorable Ayatollah Khamenei a donné son accord d'amnistier, de réduire et de commuter la peine de 2654 prisonniers qui avaient été choisis lors d'une réunion de la commission centrale de remises de peine du pouvoir judiciaire, et remplissaient les conditions nécessaires pour une remise de peine.

Le chef adjoint du pouvoir judiciaire, Sadeq Rahimi, a fourni des détails sur la grâce et la commutation de peine pour les condamnés, déclarant que, sur les 2 654 personnes éligibles à la grâce et à la commutation de peine, 2 547 sont des condamnés des tribunaux publics et révolutionnaires, 55 de l'Organisation judiciaire des forces armées, et 52 de l'Organisation des peines discrétionnaires d'Iran.

Parmi les personnes graciées, 182 étaient des femmes, 30 des ressortissants étrangers, 53 des personnes condamnées pour des raisons de sécurité et 6 des personnes âgées de moins de 18 ans.

Conformément à l'article 110 (11) de la Constitution iranienne, le Guide suprême est habilité à gracier ou à commuer les peines des détenus sur proposition du chef du pouvoir judiciaire.