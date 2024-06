Le renoncement au régime sioniste et à ses partisans doit se manifester dans les paroles et les actions des nations et des gouvernements (Kanani)

Les rituels du Hajj, tout en visant l'effort grand et louable de se rapprocher du Tout-Puissant et de reconnaître la servitude complète devant Dieu Tout-Puissant, est en même temps un entraînement sur l'auto-mortification et la déclaration d'innocence des ennemis de l'Islam et aussi de jeter le diable et ceux qui ont des qualités maléfiques, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne.

La philosophie, les rituels et les rites du pèlerinage abrahamique enseignent aux musulmans et aux croyants du monde entier comment incarner l'innocence de Satan et de ses semblables dans la réalité, a-t-il ajouté.

